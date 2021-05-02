В ВКО выявлено 8 нарушений по соблюдению ограничительных мер

В Восточно-Казахстанской области продолжаются ежедневные рейдовые мероприятия на предмет соблюдения установленных ограничений в общественном транспорте, в магазинах, аптеках, увеселительных заведениях.

Мониторинговые группы города Усть-Каменогорска продолжают ежедневные рейдовые мероприятия на предмет соблюдения установленных ограничений. 1 мая в ходе мониторинговых мероприятий охвачено 148 объекта, зарегистрировано 3 факта нарушения ограничительного режима, установленных главным санитарным врачом области.

Мониторинговыми группами города Семей проведены проверки по 305 объектам. В том числе ежедневным мониторингом были охвачены 298 объектов, входящих в «тепловую карту». Выявлено 3 нарушения (нарушения масочного режима в торговых домах, рынках, объектах общественного питания и общественном транспорте). Составленных протоколов нет. Взысканных штрафов нет.

Помимо этого, мониторинг за соблюдением санитарных требований проведен в г. Риддер, Курчатов, Бескарагайском, Абайском, Зайсанском и Курчумском районах. Нарушений выявлено не было.