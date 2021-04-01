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В ВКО выявлено 30 фактов нарушения ограничительных мер

01.04.2021
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В Восточном Казахстане продолжают выявлять нарушения ограничительных мер.

31 марта в ходе мониторинговых мероприятий в Усть-Каменогорске проверками было охвачено 310 объектов, зарегистрировано 15 фактов нарушения ограничительного режима, установленных главным санитарным врачом области.

В Семее прошли рейды на 341 объекте. Ежедневным мониторингом охвачены 303 объекта входящих в «тепловую карту». Выявлено 10 нарушений масочного режима. Составлено 5 протоколов и взыскано штрафов на сумму 218 775 тенге.

По два нарушения зарегистрированы в Глубоковском районе и районе Алтай. Взысканы штрафы на сумму 87 510 тенге в Глубоковском районе.

Еще один факт нарушений ограничительного режима установлен в Урджарском районе.

01.04.2021
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