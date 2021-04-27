В ВКО выявлено 25 нарушений ограничительных мер

В Восточном Казахстане продолжаются ежедневные рейдовые мероприятия на предмет соблюдения установленных ограничений в общественном транспорте, в магазинах, аптеках, увеселительных заведениях.

В Усть-Каменогорске 26 апреля в ходе мониторинговых мероприятий охвачено 164 объекта, зарегистрировано 8 фактов нарушения ограничительных мер, установленных главным санитарным врачом области. Вместе с тем, наложен штраф по ранее выявленным нарушениям масочного режима. Общая сумма штрафа составляет 700 080 тенге.

В Семее проведены проверки по 378 объектам. В том числе ежедневным мониторингом охвачены 326 объектов, входящих в «тепловую карту». Выявлено 10 нарушений масочного режима. Составленных протоколов нет. Взыскано 2 штрафа на сумму 87 510 тенге.

В Риддере проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 74 объекта. В ходе рейдовых мероприятий выявлено 2 нарушения масочного режима. Из предыдущих рейдов городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля наложен 1 штраф на сумму 43 755 тенге.

В городе Курчатове проведена проверка 30 объектов предпринимательской деятельности, в ходе проверки было выявлено 1 нарушение.

В Шемонаихинском районе в ходе мониторинговых мероприятий было охвачено 72 объекта, зарегистрирован 1 факт нарушения ограничительных мер.

Рейдовые мероприятия мониторинговых групп района Алтай прошли в 141 объекте. В ходе мониторинга было выявлено 3 нарушения.

Всего мониторингом было охвачено более тысячи объектов. В остальных городах и районах области нарушения не выявлены.