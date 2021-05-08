В ВКО выявлено 22 нарушения по соблюдению ограничительных мер

В Восточно-Казахстанской области продолжаются ежедневные рейдовые мероприятия на предмет соблюдения установленных ограничений в общественном транспорте, в магазинах, аптеках, увеселительных заведениях.

Мониторинговые группы города Усть-Каменогорска продолжают ежедневные рейдовые мероприятия на предмет соблюдения установленных ограничений. 7 мая в ходе мониторинговых мероприятий охвачено 152 объекта, зарегистрировано 4 факта нарушения ограничительного режима, установленных главным санитарным врачом области.

Мониторинговыми группами города Семей проведены проверки по 348 объектам. В том числе ежедневным мониторингом были охвачены 339 объектов, входящих в «тепловую карту». Выявлено 15 нарушений (нарушения масочного режима в торговых домах, рынках, объектах общественного питания и общественном транспорте). Составленных протоколов нет. Взысканных штрафов нет.

Помимо этого, мониторинг за соблюдением санитарных требований проведен в г. Риддер, где выявлено 2 нарушения, а также в г.Курчатов, Бескарагайском, Абайском, Зайсанском и Курчумском районах. Нарушений выявлено не было.

В Шемонаихинском районе мониторинговыми мероприятиями охвачено 76 объектов, зарегистрирован 1 факт нарушения ограничительного режима, установленного главным санитарным врачом области.

Составлен протокол в отношении физического лица М.А.А., который находился в магазине г.Шемонаиха без защитной маски на лице.