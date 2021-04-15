В ВКО выявлено 19 нарушений ограничительных мер

Работа мониторинговых групп по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований продолжается.

14 апреля в Усть-Каменогорске в ходе мониторинговых мероприятий было охвачено 303 объекта предпринимательства. Выявлено 15 фактов нарушения ограничительных мер. Вместе с тем, наложен штраф по ранее выявленным нарушениям масочного режима. Общая сумма штрафа составила 175 020 тенге.

В Риддере было проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 76 объектов. В ходе рейдовых мероприятий нарушения не выявлены, но из предыдущих рейдов городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля наложен 1 штраф на сумму 43 755 тенге.

В районе Алтай 14 апреля мониторинговая группа посетила 141 объект, выявлено 2 нарушения.

В Глубоковском районе мониторинговыми группами проведены 18 рейдов на 117 объектах, выявлено одно нарушение масочного режима.

В Шемонаихинском районе в ходе мониторинговых мероприятий охвачено 75 объектов, зарегистрирован 1 факт нарушения ограничительных мер. Внесен штраф в отношении физического лица, который находился в магазине без защитной маски на лице.