В ВКО выявлено 18 нарушений ограничительных мер

Мониторинговые группы ежедневно проводят рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и карантинных ограничений.

В Усть-Каменогорске 18 апреля в ходе рейдов было охвачено 296 объектов предпринимательства. Мониторинговая группа выявила 8 фактов нарушения ограничительных мер, установленных главным санитарным врачом области.

В Семее проверки проведены по 378 объектам предпринимательства, в том числе охвачены 336 объектов, входящих в «тепловую карту». Было выявлено 10 нарушений масочного режима в торговых домах, общественном транспорте, на рынках, объектах общественного питания. Составленных протоколов нет.

Кроме того, мониторинговые группы провели рейды в Риддере, Курчатове, районе Алтай, Аягозском,

Урджарском, Уланском, Абайском, Зайсанском, Глубоковском, Бескарагайском, Курчумском районах. Там нарушений выявлено не было.