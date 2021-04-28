В ВКО выявлено 13 нарушений по соблюдению ограничительных мер

В Восточно-Казахстанской области продолжаются ежедневные рейдовые мероприятия на предмет соблюдения установленных ограничений в общественном транспорте, в магазинах, аптеках, увеселительных заведениях.

Мониторинговыми группами города Усть-Каменогорске 27 апреля было охвачено 173 объекта, зарегистрировано 10 фактов нарушения ограничительного режима. Вместе с тем, наложен штраф по ранее выявленным нарушениям масочного режима. Общая сумма штрафа составляет 131 265 тенге.

В Риддере проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 71 объект. В ходе рейдовых мероприятий нарушений не выявлено. Из предыдущих рейдов городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля наложен один штраф на сумму 43 755 тенге и одно дополнительное начисление к предыдущим штрафам на сумму 43 755 тенге, в связи с отсутствием оплаты по сокращенному производству.

В районе Алтай 27 апреля было промониторено 139 объектов, выявлено одно нарушение.

В Шемонаихинском районе в ходе мониторинговых мероприятий был охвачен 71 объект, зарегистрировано два факта нарушения ограничительного режима. За выявленные нарушения в отношении двух физических лиц внесен штраф на сумму 87 510 тенге.