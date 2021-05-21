В ВКО проводятся ежедневные рейдовые мероприятия

В регионе продолжают работу мониторинговые группы по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.

В г.Риддер 20 мая 2021 года проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 74 объекта. В ходе рейдовых мероприятий нарушения не выявлены.

В Курчатове проверен 31 объект предпринимательской деятельности, в ходе проверок нарушений выявлено не было.

Мониторинговая группа Бескарагайского района провела 6 проверок в 20 объектах по соблюдению санитарных-эпидемиологических мер, в том числе в 20 тепловых точек.

В Глубоковском районе мониторинговыми группами проведены 18 рейдов на 135 объектах, нарушения не выявлены.

Также рейды прошли в Абайском, Аягозском, Зайсанском, Шемонаихинском районах. Нарушений выявлено не было.