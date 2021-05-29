В ВКО проводятся ежедневные рейдовые мероприятия

В регионе продолжают работу мониторинговые группы по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.

В Риддере 28 мая проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 72 объекта. В ходе рейдовых мероприятий нарушений не выявлено. Из предыдущих рейдов городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля наложен 1 штраф на сумму 43 755 тенге.

В Курчатове проверены 29 объектов предпринимательской деятельности, в ходе проверки нарушений выявлено не было.

В Зайсанском районе проведено 11 рейдов в ходе которых было проверено 92 объекта предпринимательской деятельности. Нарушений не выявлено.

Также рейды прошли в Абайском, Бескарагайском, Уланском, Шемонаихинском районах. Нарушений выявлено не было.