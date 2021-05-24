Актуально

В ВКО проводятся ежедневные рейдовые мероприятия

24.05.2021
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В регионе продолжают работу мониторинговые группы по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.

В Риддере 23 мая проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 72 объекта. Нарушений выявлено не было.

В Курчатове проверены 28 объектов предпринимательской деятельности, в ходе проверки нарушений выявлено не было.

Мониторинговой группой Бородулихинского района за май месяц наложены три штрафа на сумму 131 тыс. тенге за несоблюдение масочного режима в общественных местах поселка Жезкент. Также осуществлялась проверка самоизоляции контактных лиц и контроль за соблюдением масочного режима.

На момент проверки нарушений самоизоляции не выявлено.

Также рейды прошли в Абайском, Аягозском, Зайсанском, Шемонаихинском, Глубоковском районах. Нарушений выявлено не было.

24.05.2021
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