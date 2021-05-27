В ВКО проверено более тысячи объектов предпринимательской деятельности

В Восточном Казахстане проходят рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, установленных главным санитарным врачом области. Жители области продолжают нарушать требования, о чем говорят факты проведенных рейдов.

В Усть-Каменгорске 26 мая в ходе мониторинговых мероприятий охвачено 159 объектов предпринимательства, зарегистрировано шесть фактов нарушения ограничительных мер, установленных главным санитарным врачом области. Вместе с тем, наложен штраф по ранее выявленным нарушениям масочного режима. Общая сумма штрафа составила 131 265 тенге.

В Семее за прошедшие сутки мониторинговые группы проверили 280 объектов, в том числе 272 объекта, входящих в «тепловую карту». Было выявлено девять нарушений масочного режима. В ходе рейда составлен один протокол на сумму 43 755 тенге. Также взыскан один штраф на сумму 43 755 тенге.

Одно нарушение выявлено в Риддере, где мониторинговые группы провели пять рейдов, и посетили 77 объектов предпринимательской деятельности. Из предыдущих рейдов городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля наложен один штраф на сумму 43 755 тенге за нахождение на рабочем месте со спущенной маской.

В районе Алтай 26 мая был проведено мониторинг на 139 объектах, выявлено три нарушения. Члены мониторинговой группы заострили внимание на наличии средств индивидуальной защиты: масок, перчаток, санитайзеров.

Два нарушения масочного режима выявлено в Глубоковском районе, где прошло 18 рейдов на 123 объектах.

В Шемонаихинском районе в ходе мониторинговых мероприятий охвачено 77 объектов, зарегистрировано два нарушения.

Рейды также прошли в Уланском, Урджарском, Курчумском, Зайсанском, Бородулихинском, Бескарагайском, Абайском, Аягозском районах и городе Курчатов. Нарушений выявлено не было.