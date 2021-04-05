В ВКО продолжаются рейдовые мероприятия

В Восточно-Казахстанской области продолжаются ежедневные рейдовые мероприятия на предмет соблюдения установленных ограничений в общественном транспорте, в магазинах, аптеках, увеселительных заведениях.

4 апреля в ходе мониторинговых мероприятий в Усть-Каменогорске было охвачено 313 объектов, зарегистрировано 7 фактов нарушения ограничительных мер, установленных главным санитарным врачом области.

В Семее проведены проверки по 299 объектам. В том числе ежедневным мониторингом охвачены 272 объекта, входящих в «тепловую карту». Выявлено 7 нарушений масочного режима.

В Риддере проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 74 объекта. В ходе рейдовых мероприятий выявлено 2 нарушения масочного режима.

В Глубоковском районе мониторинговыми группами проведены 18 рейдов на 114 объектах, выявлено одно нарушение масочного режима.