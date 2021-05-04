В ВКО продолжаются рейдовые мероприятия по соблюдению ограничительных мер

В Восточно-Казахстанской области продолжаются ежедневные рейдовые мероприятия на предмет соблюдения установленных ограничений в общественном транспорте, в магазинах, аптеках, увеселительных заведениях.

Мониторинговыми группами города Семей 3 мая проведены проверки по 270 объектам. В том числе ежедневным мониторингом охвачено 257 объектов, входящих в «тепловую карту». Выявленных нарушений, составленных протоколов нет. Взысканных штрафов также нет.

В Риддере проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 74 объекта. Во время рейдовых мероприятий нарушений не выявлено.

Подолжает работу мобильная мониторинговая группа по контролю за соблюдением действующих карантинных и ограничительных правил, а также мер профилактики заражения коронавирусной инфекцией в городе Курчатове. В состав группы входят представители отдела предпринимательства, правоохранительных органов, общественности и предпринимателей. 3 мая проведена проверка 30 объектов предпринимательской деятельности, в ходе проверки нарушений выявлено не было.

Помимо этого, мониторинг за соблюдением санитарных требований проведен в Уланском, Зайсанском, Бородулихинском, Шемонаихинском, Глубоковском, Аягозском, Бескарагайском, Абайском, и Курчумском районах, а также в районе Алтай. Нарушений выявлено не было.