В ВКО продолжаются рейдовые мероприятия

В Восточно-Казахстанской области продолжаются ежедневные рейдовые мероприятия на предмет соблюдения установленных ограничений в общественном транспорте, в магазинах, аптеках, увеселительных заведениях.

В Семее 22 апреля проведены проверки по 350 объектам. Выявлены 13 нарушений масочного режима в торговых домах, общественном транспорте, на рынка, объектах общественного питания. В ходе рейда составлено два протокола на сумму 87 510 тенге, взыскано 2 штрафа на сумму 87 510 тенге.

В Риддере проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 73 объекта. Мобильная группа выявила два нарушения масочного режима. Из предыдущих рейдов городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля наложен один штраф на сумму 43 755 тенге.

В Бескарагайском районе провели 5 проверок на 21 объекте. В ходе мониторинга было выявлено одно нарушение масочного режима.

Рейд также прошел в Бородулихинском районе. Выявлено одно нарушение масочного режима.