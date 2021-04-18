В ВКО продолжаются рейдовые мероприятия

В городах и районах ВКО продолжают работу мобильные мониторинговые группы по контролю за соблюдением действующих карантинных и ограничительных мер. В состав групп входят представители отдела предпринимательства, правоохранительных органов, общественности и предпринимателей.

В городе Семей 17 апреля проведены проверки по 374 объектам, в том числе ежедневным мониторингом охвачены 346 объектов, входящих в «тепловую карту». Выявлено 7 нарушений масочного режима.

Составленных протоколов нет, взыскан один штраф на сумму 43 755 тенге.

Проверки также прошли в Риддере, Курчатове, Шемонаихинском, Абайском, Зайсанском, Курчумском районах. Нарушений выявлено не было.

Всего в городах и районах области 17 апреля мониторинговые группы проверили более 800 объектов.