В ВКО продолжаются рейдовые мероприятия

В Восточно-Казахстанской области продолжаются ежедневные рейдовые мероприятия на предмет соблюдения установленных ограничений в общественном транспорте, в магазинах, аптеках, увеселительных заведениях.

6 апреля в Семее проведены проверки по 316 объектам. В том числе ежедневным мониторингом охвачены 269 объекта входящих в «тепловую карту». Выявлено 4 нарушения масочного режима. Составлено 9 протоколов на сумму 393 795 тенге. Взыскано 8 штрафов на сумму 350 040 тенге.

В Курчатове проведена проверка 26 объектов предпринимательской деятельности, было выявлено 1 нарушение.

В Шемонаихинском районе проверкой были охвачены 71 объект, зарегистрировано 3 факта нарушения ограничительного режима. Внесены штрафы в отношении физических лиц, которые нарушили масочный режим.

В Глубоковском районе мониторинговыми группами проведены 18 рейдов на 114 объектах, выявлено одно нарушение масочного режима.

Также был составлен 1 протокол в Урджарском районе.