В ВКО продолжаются работы мониторинговых групп

В регионе продолжают работу мониторинговые группы по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.

В Усть-Каменогорске зарегистрировано 25 фактов нарушения ограничительного режима, установленных главным санитарным врачом области. Вместе с тем, наложен штраф по ранее выявленным нарушениям масочного режима.Общая сумма штрафа составляет 175 020 тенге.

15 апреля в городе Семей проведены проверки по 382 объектам. В том числе ежедневным мониторингом охвачены 310 объектов входящих в «тепловую карту». Выявлено 25 нарушений масочного режима. Составлен один протокол на сумму 43 755 тенге. Взыскано 5 штрафов на сумму 218 775 тенге.

В Риддере выявлено два нарушения. В целом, проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 72 объекта.

В районе Алтай мониторинговая группа посетила 148 объектов. Выявлено 2 нарушения в городе Алтай.

В ходе мониторинговых мероприятий в Шемонаихинском районе было охвачено 78 объектов, зарегистрирован 1 факт нарушения ограничительного режима, установленных главным санитарным врачом области. Внесен штраф в отношении физического лица, который находился в магазине без маски.

Всего в городах и районах области 15 апреля были проверены более 1500 объектов.