В ВКО продолжаются работы мониторинговых групп

В регионе продолжают работу мониторинговые группы по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.

Мониторинговые группы города Усть-Каменогорск 28 апреля посетили 177 объектов, было зарегистрировано 11 фактов нарушения ограничительного режима. Вместе с тем, наложен штраф по ранее выявленным нарушениям, в непродовольственных и продовольственных магазинах продавцы находились без медицинской маски. Общая сумма штрафа вышеуказанного нарушения составляет 350 040 тенге.

В городе Семей проведены проверки по 359 объектам. В том числе ежедневным мониторингом охвачены 310 объектов входящих в «тепловую карту». Выявлено 8 нарушений (нарушения масочного режима в торговых домах, рынках, объектах общественного питания и общественном транспорте). Составлено 3 протокола на сумму 422 965 тенге. Взысканных штрафов нет.

В Риддере выявлено одно нарушение. В целом, проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 71 объект.

Всего в городах и районах области 28 апреля были проверены более 1000 объектов.