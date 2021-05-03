В ВКО продолжаются проверки мониторинговых групп

В Восточно-Казахстанской области продолжаются ежедневные рейдовые мероприятия на предмет соблюдения установленных ограничений в общественном транспорте, в магазинах, аптеках, увеселительных заведениях.

Мониторинговыми группами города Семей 2 мая проведены проверки по 292 объектам. В том числе, ежедневным мониторингом охвачено 280 объектов, входящих в «тепловую карту». В ходе проверки было выявлено 1 нарушение.

В Риддере проведено 5 рейдов, мониторинговая группа посетила 75 объектов. В ходе рейдовых мероприятий нарушений не выявлено.

В Курчатове проведена проверка 31 объекта предпринимательской деятельности. Нарушений выявлено не было.

Также мониторинг за соблюдением санитарных требований проведен в Бескарагайском, Абайском, Уланском, Курчумском районах. Нарушений нет.