В ВКО продолжаются проверки мониторинговых групп

В Восточно-Казахстанской области продолжаются ежедневные рейдовые мероприятия на предмет соблюдения установленных ограничений в общественном транспорте, в магазинах, аптеках, увеселительных заведениях.

Мониторинговыми группами города Семей 14 мая проведены проверки по 298 объектам. В том числе ежедневным мониторингом охвачен 291 объект входящие в «тепловую карту». Выявлено 5 нарушений (нарушения масочного режима в торговых домах, рынках, объектах общественного питания и режима работы). Составлено 3 протокола на сумму 379 210 тенге. Взыскано 2 штрафа на сумму 87 510 тенге.

В Курчатове проведена проверка 29 объектов предпринимательской деятельности, в ходе проверки нарушений выявлено не было.

Мониторинговая группа Бескарагайского района провела 6 проверок в 21 объектe по соблюдению санитарных-эпидемиологических мер, в том числе во всех тепловых точках.

Также мониторинг за соблюдением санитарных требований проведен в Урджарском, Абайском, Шемонаихинском, Курчумском, Зайсанском и Аягозском районах. Нарушений нет.