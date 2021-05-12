В ВКО продолжается работа мониторинговых групп

В регионе продолжают работу мониторинговые группы по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.

В Семее 11 мая текущего года проведены проверки по 315 объектам. В том числе, ежедневным мониторингом охвачены 308 объектов, входящих в «тепловую карту». Выявлено 5 нарушений (нарушения масочного режима в торговых домах, рынках, объектах общественного питания и режима работы).

Составлен 1 протокол на сумму 43 755 тенге. Взыскано 2 штрафа на сумму 87 510 тенге.

В городе Риддер проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 77 объектов. В ходе рейдовых мероприятий нарушений не выявлено. Из предыдущих рейдов городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля наложен 1 штраф на сумму 43 755 тенге.

Мониторинговые группы Бескарагайского района провела 5 рейдов в 21 объектах по соблюдению санитарных-эпидемиологических мер. В ходе мониторинга выявлено 1 нарушение режима изоляции контактным лицом.

В Глубоковском районе мониторинговыми группами проведены 18 рейдов на 121 объекте, выявлено одно нарушение масочного режима, сумма штрафа 43 755 тенге.

Также рейды прошли в г. Курчатов, Абайском, Урджарском, Шемонаихинском, Бескарагайском, Зайсанском, Уланском, Курчумском районах и районе Алтай. Нарушений выявлено не было.