В ВКО продолжается работа мониторинговых групп

В регионе продолжают работу мониторинговые группы по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.

Мониторинговыми группами города Семей 18 мая проведены проверки по 267 объектам. В том числе, ежедневным мониторингом охвачено 259 объектов, входящих в «тепловую карту». Выявлено 4 нарушения (нарушения масочного режима в торговых домах, рынках, объектах общественного питания и режима работы). Составлен 1 протокол на сумму 43 755 тенге. Взыскано 2 штрафа на сумму 87 510 тенге.

В г.Риддер 18 мая было проведено 5 рейдов, мониторинговая группа посетила 78 объектов. В ходе рейдовых мероприятий нарушений не выявлено. Из предыдущих рейдов городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля наложен 1 штраф на сумму 43 755 тенге (нахождение на рабочем месте без маски).

В районе Алтай проверки прошли на 139 объектах, выявлено 2 нарушения. В Глубоковском районе было организовано 18 рейдов на 127 объектах. В свою очередь, в Зайсанском районе проведено 11 рейдов на 90 объектах. Также рейды прошли в г. Курчатов, Абайском , Аягозском, Курчумском, Шемонаихинском районах. Нарушений выявлено не было.