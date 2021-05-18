В ВКО продолжается работа мониторинговых групп

В регионе продолжают работу мониторинговые группы по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.

В г.Риддер 17 мая 2021 года было проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 73 объекта. В ходе рейдовых мероприятий нарушений не выявлено. Из предыдущих рейдов городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля наложено 3 штрафа на сумму 131 265 тенге.

В районе Алтай проверки прошли в 138 объектах, в Курчумском районе 27, в Шемонаихинском районе 12 рейдов в 74 объектах, в Бескарагайском районе 5 проверок в 19 объектах. Нарушения не выявлены.

Также рейды прошли в г. Курчатов, Абайском, Уланском, Аягозском, Зайсанском, Глубоковском и Жарминском районах. Нарушений выявлено не было.