В ВКО на ежедневной основе проходят рейды по соблюдению ограничительных мер

Каждый день в Восточном Казахстане выявляют нарушения ограничительных и карантинных мер, установленных главным санитарным врачом области.

В Семее 21 апреля проведены проверки по 350 объектам, в том числе ежедневным мониторингом охвачены 329 объекта, входящих в «тепловую карту». Выявлено 10 нарушений масочного режима в торговых домах, общественном транспорте, на рынках, объектах питания. В ходе рейдов составлено 6 протоколов на сумму 262 530 тенге, взыскано 3 штрафа на сумму 131 265 тенге.

Также по одному нарушению выявлено в Курчатове и Шемонаихинском районе.

Помимо этого, рейды по соблюдению санитарных требований прошли в Бескарагайском, Глубоковском, Зайсанском, Абайском, Уланском, Аягозском районах, и в городах Риддер, Курчатов. Нарушений выявлено не было.