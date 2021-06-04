В ВКО на ежедневной основе проходят рейды по соблюдению ограничительных мер

Каждый день в Восточном Казахстане выявляют нарушения ограничительных и карантинных мер, установленных главным санитарным врачом области.

В Усть-Каменогорске 3 июня в ходе мониторинговых мероприятий было охвачено 158 объектов, зарегистрировано 4 факта нарушения ограничительных мер, установленных главным санитарным врачом области. Взысканных штрафов нет.

В Семее проведены проверки по 240 объектам, в том числе ежедневным мониторингом охвачены 232 объекта, входящих в «тепловую карту». Выявлено 8 нарушений масочного режима. Составлен 1 протокол на сумму 87 510 тенге. Взысканных штрафов нет.

В Шемонаихинском районе было посещено 74 объекта предпринимательской деятельности, в ходе проверки было выявлено 1 нарушение.

Помимо этого, рейды по соблюдению санитарных требований прошли в гг. Риддер, Курчатов, Абайском, Аягозском, Бескарагайском, Бородулихинском, Глубоковском, Зайсанском, Урджарском районах. Нарушений выявлено не было.