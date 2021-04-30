В ВКО на ежедневной основе проходят рейды по контролю за соблюдением ограничительных мер

Каждый день в Восточном Казахстане выявляют нарушения ограничительных и карантинных мер, установленных главным санитарным врачом области.

29 апреля в ходе мониторинговых мероприятий в Усть-Каменогорске было охвачено 168 объектов, зарегистрировано 8 фактов нарушения ограничительного режима, установленных главным санитарным врачом области. Вместе с тем, наложен штраф по ранее выявленным нарушениям, в непродовольственных и продовольственных магазинах продавцы находились без медицинской маски. Общая сумма штрафа вышеуказанного нарушения составляет 175 020 тенге.

В Семее проведены проверки по 350 объектам. В том числе, ежедневным мониторингом охвачено 329 объектов, входящих в «тепловую карту». Выявлено 3 нарушения (нарушения масочного режима в торговых домах, рынках, объектах общественного питания и общественном транспорте). Составлен 1 протокол на сумму 43 755 тенге. Взыскано 2 штрафа на сумму 379 210 тенге.

5 рейдов проведено в г. Риддер, в ходе которых мониторинговая группа посетила 73 объекта. В ходе рейдовых мероприятий нарушений не выявлено. Из предыдущих рейдов городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля наложено 2 штрафа на сумму 87 510 тенге.

В Курчатове было посещено 32 объекта предпринимательской деятельности, в ходе проверки было выявлено 1 нарушение.

Помимо этого, мониторинг за соблюдением санитарных требований проведен в Бескарагайском, Глубоковском, Зайсанском, Абайском, Урджарском, Шемонаихинском, Уланском, Аягозском районах. Нарушений выявлено не было.