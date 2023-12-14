В «умной» машине и в холод тепло

Долго баловала нас осень тёплой погодой в этом году, но зима в Восточном Казахстане всё-таки наступила. Декабрь уже успел принести нам и снегопады, и гололедицу, и первые морозы. Большинство водителей отогревают замёрзший автомобиль по старинке, однако научно-технический прогресс не стоит на месте, и современная индустрия автоаксессуаров предлагает нам нечто большее, чем паяльные лампы и тепловые пушки…

Если вы не любите садиться в холодный салон и мёрзнуть в нём, пока двигатель машины не реанимирует печку, предлагаем вам ознакомиться с современными способами отогрева авто. Изобретатели не теряют время даром, и сегодня авторынок предлагает нам самые разнообразные автомобильные гаджеты, которые сделают процесс эксплуатации машины намного проще.

ГРЕЕМ ИЛИ ЕДЕМ?

Для начала следует определиться с вопросом, прогревать ли холодный двигатель или ехать сразу?

Если у вас современный автомобиль, на улице не слишком холодно и стёкла машины чистые, то можно отправляться на небольших оборотах через 2-3 минуты после запуска двигателя. Не прогревая долго двигатель, мы снижаем расход топлива, который на холостых оборотах потребляет его по максимуму.

Если же вы владелец старой машины, то даже при небольшом морозе необходимо прогревать двигатель как минимум на 70%, прежде чем отправляться в путь. Когда на улице не ниже -15 градусов, не рекомендуется прогревать двигатель на холостых более 5-7 минут.

Также следует знать, что температура охлаждающей жидкости и температура масла совсем разные, прогреваются они неравномерно. Особенно это касается городских условий эксплуатации, где из-за низких и небольших оборотов двигателя масло в нём прогревается на морозе очень медленно. По этой причине первые 30-40 минут не следует прибегать к экстремальным или низким скоростям при движении.

Всё должно быть в меру: не стоит прогревать машину часами, а на сильном морозе прогревайте её не полностью. Если стёкла оттаяли – можете отправляться в путь; масло в двигателе во время движения будет прогреваться быстрее.

ЗАЩИТА МАГНИТА

Защитный экран для лобового стекла не только удерживает снег и лёд, но и изолирует салон от холода, что способствует меньшему промерзанию автомобиля изнутри. Магнитные края защитного экрана позволяют легко и надёжно разместить его на автомобиле.

КАПОТ ПОД ОДЕЯЛОМ

Ещё один новомодный гаджет – автоодеяло, которое в определённых условиях помогает быстрее прогревать двигатель и дольше сохраняет тепло в подкапотном пространстве.

МАЛЕНЬКИЙ, ДА УДАЛЕНЬКИЙ

Переносной портативный обогреватель подключается через прикуриватель в салоне или розетку, если машина оснащена электрическим разъёмом. Благодаря встроенному вентилятору и спирали тёплый воздух подаётся в салон, и за счёт быстрого смешивания холодных и тёплых воздушных масс он прогревается в два раза быстрее, чем от салонной печки.

МАКСИМАЛЬНАЯ ВИДИМОСТЬ

Ещё одним полезным приспособлением для отогрева автомобиля являются подогреватели стёкол. Они помогают быстро и эффективно устранить обледенение и запотевание стёкол, обеспечивая хорошую видимость и безопасность на дороге.

УКУТАТЬ МАШИНУ ЦЕЛИКОМ

При максимально низких температурах, которые в зимнее время характерны для некоторых районов Восточно-Казахстанской области, спасением для вашего авто может послужить утеплённый тент-чехол. Это, конечно, не гаджет, но у него тоже есть свои неоспоримые преимущества. Такие тенты, как правило, изготавливаются из нескольких слоёв ткани, в том числе из синтепона, который позволяет сохранять тепло и защищает от ветра. Также в утеплённых тентах используется ткань с пропиткой, благодаря чему автомобиль защищён от снега и влаги. Ещё одним плюсом утеплённого тента является то, что он укутывает машину до самой земли, позволяя лучше сохранять тепло и защищать авто от ветра.

ДВОРНИКИ БЕЗ НАЛЕДИ

Если вам надоело каждое утро отдирать дворники от лобового стекла и очищать их от наледи, вы можете приобрести стеклоочистители с подогревом. У них, конечно, есть свои минусы, но в любом случае это лучшее решение, чем обычные щётки.

ЗЕРКАЛЬНАЯ ЧИСТОТА

Как известно, в холодное время года зеркала автомобиля могут запотевать или замерзать, что затрудняет водителю обзор и повышает риск возникновения аварийных ситуаций. Для решения этой проблемы можно установить специальные подогреватели зеркал – они помогут быстро и эффективно устранить запотевание и обледенение.

ГОТОВЬ «САНИ» С ВЕЧЕРА

И ещё один полезный лайфхак в тему. Опытные водители знают, что ни в коем случае не следует парковать тёплый, прогретый автомобиль на ночь. В противном случае утром ваша машина покроется инеем изнутри. Перед тем как уйти с парковки, приоткройте двери авто на несколько минут – дайте салону остыть. И тогда снег или дождь, падая на тёплые стекла машины, не будет таять и потом замерзать.

Есть и другое решение данной проблемы. Во время сильного снегопада или зимнего дождя поставьте автомобиль под навес, если имеется такая возможность. Или же накройте лобовое стекло специальным защитным ковриком либо экраном.

НА ЗАМЕТКУ ВОДИТЕЛЯМ ВКО

В настоящее время по Восточно-Казахстанской области действуют 7 пунктов обогрева на дорогах республиканского и областного значения:

1) А/д «Усть-Каменогорск – Семей» 46 км, с. Таврическое.

2) А/д «Усть-Каменогорск – Алтай – Рахмановские ключи» 166 км, г. Алтай.

3) А/д «Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ» 32 км, с. Предгорное.

4) А/д «Усть-Каменогорск – Таргын – Самарское» 62 км, с. Таргын.

5) А/д «Усть-Каменогорск – Таргын – Самарское» 109 км, перевал Умыш.

6) А/д «Курчум – Калжыр», «Акбулак – Ашалы», с. Егендыбулак.

7) А/д «Теректы – Урунхайка – Тоскайын» 57 км, с. Урунхайка.

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