Магистраль

Готов к любым поворотам?

07.12.2023
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Фото Potokmedia.ru

В этом году погода благосклонна к автолюбителям. Обычно в это время на территории региона уже полноправно царит зима – кругом сугробы, на дорогах колея чередуется с гололёдом. По информации синоптиков, погода в декабре будет неустойчивой – со снегом, временами с сильной метелью, ветром, туманами и гололёдом.

Опытные водители знают, что в такую погоду на трассах могут случаться непредвиденные ситуации. К некоторым из них можно подготовиться заранее. Для водителей-новичков предлагаем подборку советов. Впрочем, они пригодятся даже тем, кто уверен, что готов к любым поворотам.

Без зарядки – никуда

Перед поездкой проверьте аккумулятор. Старые, под воздействием низких температур, часто выходят из строя. Но и новые автомобильные аккумуляторы имеют свойство разряжаться из-за дополнительной нагрузки. Зимой нужно обязательно проверять батарею, а также следить, чтобы не было коррозии на клеммах. Лучше, чтобы осмотр аккумулятора проводил профессионал. Если необходимо, замените машинное масло и другие жидкости.

Куда уходит топливо?

Нужно быть готовым к тому, что заправляться зимой придётся чаще. В сильные морозы потребление топлива увеличивается, потому что:

– двигатель после пуска должен дольше работать на обогащённой смеси;

– холодное моторное масло (и другие смазки в автомобиле) дают большее сопротивление при работе двигателя;

– в автомашине зимой запущено большее количество электропотребителей.

Что делать, если замёрз замок?

При использовании размораживателя для замков на основе спирта нужно учитывать, что он может растворить смазку внутри замка. А она необходима для его нормальной работы. Поэтому, после применения размораживателя не будет лишним дополнительно смазать замок.

Обратите внимание, что иногда дверь не открывается не потому, что в замке замёрзла личинка. Порой замерзает сам механизм – так, что невозможно даже закрыть дверь автомобиля. В этом случае придётся заехать в тёплое помещение (например, в подземный паркинг ТЦ) и отогреть там замок. Чтобы подобное больше не повторялось, нужно разобрать дверь, сняв обшивку, и смазать весь механизм дверного замка.

Чистим стёкла

Рекомендуется позаботиться и о жидкости для омывания стёкол. Для этого есть специальные «незамерзайки». Также не лишней будет замена щёток на новые. Пока не наступили сильные морозы, обязательно проверьте дворники. Ведь в случае метели нерабочие дворники могут стать причиной ДТП. При покупке новых щёток обратите внимание, на какую температуру они рассчитаны.

Всем переобуться!

О замене сезонной резины напоминать, наверное, нет необходимости.

Кстати, передвигаться зимой на летних шинах не только небезопасно, но и незаконно. С 1 декабря в Казахстане за это будут штрафовать. Минимальный размер штрафа составит 5 МРП (17 250 тенге). Если в течение года водитель допустит повторное нарушение, то сумма штрафа возрастёт до 10 МРП (34 500 тенге).

Не будет лишним

Итак, давайте повторим простые правила:

– соблюдайте скоростной режим. «Тише едешь – дальше будешь!» Это очень даже зимняя пословица. Лучше снизить скорость и увеличить дистанцию между автомобилем, который движется впереди;

– тормозить всегда следует начинать заранее. А зимой особенно! Не надо надеяться на шипованные шины. При резком торможении автомобиль может занести или опрокинуть;

– будьте предельно внимательны во время обгона. Не совершайте манёвр, пока не убедитесь в том, что путь свободен;

– забудьте о гаджетах во время вождения. В гололёд аварии происходят гораздо чаще. Каждый водитель должен сфокусировать внимание на дороге, чтобы своевременно среагировать на любую возникшую ситуацию.

Полосу подготовила Меруерт Бахтиярова  по материалам электронных СМИ

07.12.2023
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