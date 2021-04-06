В сентябре 2021 г. в РК завершится иммунизация 10 млн подлежащего вакцинации населения

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина, как сообщили на официальном информационном ресурсе Премьер-Министра Республики Казахстан, рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране.

О текущей обстановке, ходе вакцинации населения и принимаемых мерах по исполнению поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева доложили министр здравоохранения Алексей Цой, акимы Алматинской области Амандык Баталов, Атырауской области — Махамбет Досмухамбетов, Актюбинской области — Ондасын Уразалин.

Показатель репродуктивности вируса по республике составляет 1,16. Загруженность инфекционных коек — 36%, реанимационных — 22%.

К настоящему времени в «красной зоне» по темпам распространения COVID-19 находятся города Нур-Султан и Алматы, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Акмолинская области, «желтой зоне» — г. Шымкент и Карагандинская область. Все остальные регионы — в «зеленой зоне».

Премьер-Министр подчеркнул, что Правительство принимает оперативные меры для снижения уровня заболеваемости и увеличения количества вакцинируемых.

С апреля т.г. в регионах будет обеспечена вакцинация 2 млн человек ежемесячно. Министерством здравоохранения составлен четкий план вакцинации.

«В сентябре мы планируем завершить вакцинацию 10 млн человек, которые подлежат вакцинации. И тогда ожидаем получение эффекта коллективного иммунитета», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства подчеркнул, что система здравоохранения полностью обеспечена необходимым объемом лекарственных средств и медицинских изделий. В медучреждениях сформирован месячный запас лекарств, на складах «СК-Фармация» и аптеках — двухмесячный. Во всех регионах имеются стабилизационные фонды с лекарствами, средствами защиты и шприцами на три месяца.

«В целом, проводится системная работа по исполнению всех поручений Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр поручил Министерству здравоохранения и акиматам принять меры по увеличению количества вакцинируемых в регионах, находящихся в «красной зоне», обеспечив поставку вакцин согласно принятому плану.

Министерству информации и общественного развития совместно с Министерством здравоохранения и акиматами поручено провести широкую информационно-разъяснительную работу о важности вакцинации.

Министерствам здравоохранения, цифровизации, внутренних дел, НПП «Атамекен», акиматам регионов дано поручение до конца апреля т.г. внедрить проект «Ashyq» во все регионы с целью возобновления деятельности субъектов бизнеса и внедрения «тепловых карт» для проведения противоэпидемических мер и улучшения эффективности мобильных мониторинговых групп.