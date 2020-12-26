В рамках закона 

В Восточном Казахстане презентовали работу Центра непартийного наблюдения за выборами.

В Восточном Казахстане сформирован региональный Центр непартийного наблюдения за выборами. Представители центра встретились с представителями штабов филиалов политических партий и неправительственных организаций.

В состав регионального Центра непартийного наблюдения за выборами вошли 10 человек. В их числе юристы, психологи, гражданские активисты и тренеры от общественных организаций с опытом работы в сфере выборного законодательства.

– Партии и неправительственные организации также готовят своих независимых наблюдателей. У нас одна цель – обеспечить прозрачность выборов. Поэтому мы предложили сотрудничество в виде помощи в подготовке наблюдателей, – сообщила капитан регионального Центра непартийного наблюдения за выборами Аяужан Ашимова.

На сегодняшний день деятельность штаба поддержали активные граждане – это наблюдатели от Гражданского Альянса Казахстана, Федерации профсоюзов и ряда активных НПО региона, а именно объединения юридических лиц «Гражданский Альянс ВКО», общественного объединения «Жаркын Калам», общественных фондов «Центр развития местного самоуправления» и «Казахстанский международный фонд правового сотрудничества».

– Наша миссия – это организация независимого наблюдения за выборами. Мы занимаемся подготовкой наблюдателей, работаем с образовательным процессом в районах и городах нашей области. Стараемся максимально информировать людей о том, как сделать независимое наблюдение грамотным и максимально открытым, как не вступать в конфликтные ситуации и реагировать на различные ситуативные кейсы, – отметила исполнительный директор Гражданского Альянса ВКО Ольга Бобрышева.

Планируется, что в ходе предстоящих выборов на всех открытых участках будут работать независимые наблюдатели. Для них в регионе проводятся обучающие мероприятия. В настоящее время обучено свыше тысячи человек. Напомним, что присоединиться к штабу непартийного наблюдения может любой желающий.

Юлия Васильцова