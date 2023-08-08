В памяти народа

В Восточно-Казахстанском областном историко-краеведческом музее организована экспозиция «Заклеймённые. Люди и судьбы», посвящённая жертвам политических репрессий.

Для восстановления справедливости и полной реабилитации жертв политических репрессий в ноябре 2020 года Указом Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создана государственная комиссия. В области работает региональная комиссия. В начале августа в регион прибыла рабочая группа государственной комиссии. Специалисты провели поисково-исследовательскую работу в архивах и историко-краеведческих музеях района Алтай, Катон-Карагайского, Курчумского и Зайсанского районов, городов Риддер и Усть-Каменогорск.

По итогам деятельности комиссий в 2022 году государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий был издан сборник документов и материалов из Восточного Казахстана «Неизвестные страницы истории Семипалатинского Прииртышья».

За семь месяцев 2023 года экспертами рабочих групп было изучено 178 фондов и рассмотрено 3250 дел. Всего выявлено 362 факта о нереабилитированных людях, а также 33 новых факта.

На экспозиции «Заклеймённые. Люди и судьбы» можно было увидеть фотографии, архивные документы, личные вещи политзаключённых, иллюстрирующие события того времени. Члены государственной комиссии Жанна Кыдыралина и Жамига Танатарова провели интервью с потомками жертв политических репрессий. Впоследствии все материалы войдут в сборник воспоминаний «Қағазда қалған халықтың қайғысы» и сборник документов и материалов «Политические репрессии ХХ века в Восточном Казахстане: факты, события, люди».

Альмира Нуртаева