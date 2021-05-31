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Невинные жертвы террора

31 мая - день памяти жертв политических репрессий и голода

31.05.2021
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31 мая в Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий и голода. Этот день даёт нам возможность вспомнить тяжёлые времена, выпавшие на долю народа и почтить память безвинно погибших.

Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своём прошлогоднем обращении по случаю Дня памяти жертв политических репрессий и голода, политические репрессии 20-50-х годов XX века – печальная страница в истории нашего народа.

– Все мы помним, какой колоссальный урон нанёс «большой террор» народам, проживавшим на территории советского государства. За годы репрессий в Казахстан было сослано свыше пяти миллионов человек со всех уголков Советского Союза, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – Через жернова репрессий прошло около ста тысяч казахстанцев, более 20 тысяч из которых были расстреляны.

В числе репрессированных были активные участники движения «Алаш», государственные и политические деятели. Это Ахмет Байтурсынов, Алихан Букейханов, Сакен Сейфуллин, Мухамеджан Тынышбаев, Ильяс  Жансугуров, Беимбет Майлин, Мыржакып Дулатов, Турар Рыскулов, Санжар Асфендияров, Магжан Жумабаев и многие другие.

В преддверии одной из значимых дат для казахстанцев мы хотим напомнить читателям о таких выдающихся личностях, как Ныгмет Нурмаков, Султанбек Ходжанов, Кудайберген Жубанов, которые до последнего вздоха трудились на благо казахского народа.

Ныгмет Нурмаков – государственный и общественный деятель. Родился 25 апреля 1895 года в Каркаралинском уезде Семипалатинской области.

Окончил Каркаралинское двухклассное русско-казахское училище, Омскую учительскую семинарию. Во время учёбы в Омске вместе с С. Сейфуллиным, М. Жумабаевым, А. Досовым, М. Саматовым участвовал в создании нелегальной организации казахской молодёжи «Бірлік».

С 1915 по 1918 годы работал учителем в Каркаралы. Создал организацию «Дала одағы», которая вела агитационную работу против царского указа о привлечении казахов на тыловые работы. В разные годы был секретарём Каркаралинского уездного военревкома, председателем Верховного революционного трибунала КАССР, наркомом юстиции, прокурором, редактором газеты «Қазақ тілі» и журнала «Қызыл Қазақстан», заведующим отделом агитации и пропаганды Казкрайкома партии, председателем Совнаркома КАССР.

Также Ныгмет Нурмаков принимал непосредственное участие в принятии решения о переносе столицы КАССР из Оренбурга в Кызылорду, затем в Алматы. Являлся председателем комиссии по разработке проекта первой Конституции Казахстана и комиссии по созданию казахского алфавита. Под его руководством был осуществлён перевод делопроизводства в судебно-следственных органах на казахский язык.

Выступал против голощёкинской идеи «малой октябрьской революции» в Казахстане. После учёбы в Коммунистическом университете при ЦК ВКП(б) до 1937 года был заместителем секретаря ВЦИК и заведующим отделом по делам национальностей Президиума ВЦИК.

Кроме того, является автором сборника статей «Строительство Казахстана», посвящённого общественно-политическим вопросам, и трактата «Состояние и задачи работы среди национальных меньшинств РСФСР».

Именно Ныгмет Нурмаков одним из первых подвергся преследованиям 1937 года. Его арестовали 3 июня и расстреляли в возрасте 42 лет. Он похоронен в Москве на Донском кладбище. Реабилитирован 11 августа 1956 года.

Нужно сказать, что и его семья подверглась серьёзным испытаниям. Жена Н. Нурмакова Зуфнин провела в лагерях для заключённых 19 лет.

Султанбек Ходжанов – государственный деятель, учёный, публицист. Родился 10 сентября 1894 года в селе Аксумбе. Получил образование в Туркестанской четырёхгодичной русско-казахской начальной школе, также учился в Ташкентской учительской семинарии.

С 1917 по 1918 годы был редактором газеты «Бірлік туы», а после работал секретарём районного продовольственного комитета, организатором комиссии помощи голодающим в Туркестане, преподавателем педагогического училища и педагогических курсов в Ташкенте, инструктором уездного отдела народного образования, являлся членом исполкома в Туркестане, председателем Сырдарьинского ревкома.

В 1920–1924 годах Султанбек Ходжанов был в должности члена ЦК Компартии Туркестана, заместителя председателя ТурЦИКа, наркома внутренних дел, наркома просвещения, наркома земледелия Туркестанской республики, а также редактора газеты «Ақ жол» в Ташкенте. С 1924 по 1925 год трудился секретарём Казкрайкома.

Из-за того, что взгляды Султанбека Ходжанова с Ф. Голощёкиным не совпали по поводу стиля и методов руководства, а также задач государственного строительства, он был зачислен в лагерь национал-уклонистов. В последующие годы ему приходилось защищаться от необоснованных обвинений и угроз.

С. Ходжанова вынудили выехать из Казахстана. Он был переведён на ответственную работу в аппарат ЦК ВКП(б). Его назначили ответственным инструктором по национальным республикам и областям ЦК ВКП(б). Затем направили учиться на курсы марксизма-ленинизма в Москву.

С 1927 по 1928 годы он работал заместителем заведующего агитационно-пропагандистского отдела Среднеазиатского бюро ЦК ВКП(б). В 1927 – 1937 годах – Ходжанов на ответственной работе в советских и хозяйственных органах, организатор и первый директор Среднеазиатского хлопково-ирригационного политехнического института, уполномоченный Наркомата земледелия СССР в Средней Азии, заместитель уполномоченного по Узбекистану Комиссии советского контроля СНК СССР. Параллельно продолжал заниматься литературной, научной и публицистической деятельностью.

Вместе с тем состоял в Комиссии по составлению сборника по истории Компартии Туркестана, редакционной коллегии журнала Истпарта Средазбюро ЦК ВКП(б) «Революция в Средней Азии», Совете Среднеазиатского научно-исследовательского Института истории революции, Президиуме главного учёного совета Наркомпроса.

Его интересовали проблемы национального развития, практика осуществления национальной политики в регионе. Творческое наследие Султанбека Ходжанова содержит множество критических и публицистических статей, которые были опубликованы под псевдонимами Токпак и Замандас. Они посвящены судьбе литературного языка, терминологии, алфавита местных национальностей и проблемам нацменьшинств.

В 1937 году Султанбек Ходжанов был арестован. Его приговорили к смертной казни 8 февраля 1938 года. Приговор привели в исполнение спустя два дня. В 1957 году – посмертно реабилитирован.

Кудайберген Жубанов – филолог, тюрколог, профессор. Родился 19 декабря 1899 года. Уроженец села Акжар Актюбинской области.

Учился в местной школе, открытой его отцом Куаном Жубановым, затем в медресе «Хусайния» в Оренбурге. В 1928 году окончил Ленинградский институт живых восточных языков, в 1929 – 1932 годах обучался в аспирантуре Института восточных языков и Института языка и мышления Академии наук СССР по специальностям тюркские языки и общее языкознание. Он в совершенстве владел персидским, арабским, немецким, турецким, монгольским, грузинским, чувашским, коми, русским и тюркскими языками.

С 1928 по 1929 годы работал в Казахском государственном университете в Алматы научным сотрудником кафедры сравнительной тюркологии. С 1932 года и вплоть до ареста в ноябре 1937 года был профессором и заведовал кафедрой казахского языка и литературы Казахского педагогического института.

Также Кудайберген Жубанов был членом коллегии, заведующим сектором методики, программ и учебников и председателем Учебно-методического совета Народного комиссариата просвещения Казахской ССР, а также председателем Государственной терминологической комиссии Казахской ССР и главным редактором «Бюллетеня Гостерминкома». В 1936 – 1937 годах являлся заведующим лингвистическим сектором, членом учёного совета и членом Президиума Казахского филиала Академии наук СССР, главным редактором «Академического словаря казахского языка».

С 1935 по 1937 годы являлся членом научного совета Казахстанского института национальной культуры и членом Всесоюзного Центрального Комитета нового (латинизированного) алфавита. В 1935 году его избрали членом КазЦИКа и делегатом на ХVI Всероссийский съезд Советов.

19 ноября 1937 года Кудайберген Жубанов арестован НКВД. Его объявили врагом народа. 25 февраля 1938 года он был расстрелян. 3 октября 1957 года посмертно реабилитирован за отсутствием состава преступления.

Подобных сломанных судеб в истории нашей страны немало. Нынешнему поколению не стоит забывать о трагических страницах прошлого, чтобы сохранить будущее.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников

31.05.2021
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