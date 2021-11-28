В память о выдающемся историке

В честь 30-летия Независимости РК и 80-летия выдающегося учёного Казахстана, историка, автора учебников по истории Казахстана, нашего земляка Жанузака Касымбаева в областном историкокраеведческом музее Семея прошли II Касымбаевские чтения.

Научно-практическая конференция, которая в этом году обрела статус международной, стала настоящим праздником науки для историков и краеведов Казахстана. Свои работы для участия во II Касымбаевских чтениях прислали учёные, аспиранты, магистранты, студенты, краеведы и школьники из Нур-Султана, Алматы, Петропавловска, Кокшетау, Павлодара, Караганды, Усть-Каменогорска, Семея и районов Восточно-Казахстанской области. Многие из них посвятили свои научные доклады и сообщения деятельности доктора исторических наук, профессора, отличника образования РК, заслуженного деятеля Казахстана, кавалера ордена «Парасат» Жанузака Касымбаева, посвятившего свою жизнь изучению истории Казахстана периода XVIII – начала ХХ века.

Надо сказать, что Жанузак Касымбаев был одним из лучших учеников известнейшего историка Казахстана Ермахана Бекмаханова. Окончив Казахский государственный университет, он всю свою жизнь проработал в Казахском педагогическом университете, заведуя кафедрой. На дворе были 1970–1980 годы, когда изучением истории Казахстана почти никто не занимался, а Жанузак Касымбаев стал пристально исследовать биографии и наследие казахских ханов, биев, видных политических деятелей, живших в XVIII – начале ХХ века и оставивших в истории Казахстана заметный след. Именно Касымбаев выпустил первую монографию о Кенесары Касымове, о ханах казахских жузов, правивших в разные периоды. На его счету более 600 научных статей и около 40 опубликованных монографий.

В 1988 году именно учебник Жанузака Касымбаева «История Казахстана. 9 класс» победил в специальном конкурсе. И целое поколение казахстанских учеников изучали историю родной страны по его учебникам в 8 и 9 классах. Его докторские диссертации и исследования на темы «История города Семипалатинска 1718–1917 гг.» и «Развитие городов Восточного Казахстана как центров взаимоотношений с казахским аулом» были признаны новшеством в отечественной историографии.

– Личность Жанузака Касымбаева многогранна. Он не только выдающийся исследователь, который первым стал изучать деятельность казахских ханов и биев, тех, кто стоял у истоков казахской государственности, но и был настоящим Учителем, Наставником, воспитав 47 кандидатов и трёх докторов наук. Несколько его учеников принимают участие в работе наших Касымбаевских чтений, – пояснила заведующая отделом истории Семейского региона областного историко-краеведческого музея Семея Шынар Садыкова.

Среди учеников Касымбаева кандидат исторических наук, профессор Университета им. Шакарима Амантай Исин. На пленарном заседании научно-практической конференции он представил доклад о феномене Сырыма Датова и целой плеяде казахских ханов и султанов в истории Казахстана XIX века.

Любопытный доклад представила аспирант программы «Анализ и управление культурным наследием» IMT-Высшей школы наук Лукки Кристина Бекенова. Работая в научной библиотеке историко-краеведческого музея Семея, она натолкнулась на заметку о том, как некий иностранный агент набирал на этнографическую выставку в Копенгагене киргизов. Именно эта заметка и стала отправной точкой для интересного исследования о том, как киргизы (казахи) Семипалатинской области участвовали в этнографической выставке 1900 года в зоологическом саду Копенгагена.

Представили свои работы и краеведы Семея. Член краеведческого общества «Прииртышье» Павел Жуков создал серию открыток на тему «Памятники Семея». Стоит отметить, что на научно-практической конференции было представлено немало работ именно на краеведческую тематику. Многие из них – во второй части чтений, проходившей в формате ZOOM-конференций.

Завершился научный форум церемонией награждения победителей I областной молодёжной научно-краеведческой конференции «Семейский край: природа, история, культура». Победители краеведческой конференции, молодые исследователи, получили звания лауреатов премии им. Ж.К. Касымбаева и дипломы I, II и III степени.

Софья Соболевская

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