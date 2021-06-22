В ожидании новоселья

В рамках государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» в прошлом году в Шемонаихе начали строительство 60-квартирного дома для социально уязвимых слоёв населения, которые стоят в очереди на получение жилья.

Как рассказал заместитель акима Шемонаихинского района Бакытжан Молдаханов, на возведение жилья выделено 640 млн тенге, на подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 82 млн тенге. В доме будет 20 однокомнатных и 40 двухкомнатных квартир.

– После введения в эксплуатацию здесь получат арендное жильё без права выкупа многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также инвалиды первой и второй группы, – отметил Бакытжан Молдаханов.

Строительство ведёт подрядная организация ТОО «Sem Arta Stroy» (ранее ТОО «GRAND INERT»). По словам начальника участка Нуртая Ибраева, в настоящее время завершены земляные работы, начата заливка фундамента, осуществлён завоз материалов.

– Сейчас на участке работают около 30 человек. Когда начнём кирпичную кладку, то количество рабочих будет увеличено. Планируем сдать объект в срок, в декабре этого года. В данный момент стройка идёт по графику, – сообщил Нуртай Ибраев.

Здесь же планируется обустроить детскую площадку, парковку для автомобилей, будут высажены деревья хвойных пород, обустроены цветники. В общем, в третьем микрорайоне созданы все условия для комфортного проживания. Здесь расположен детский сад на 280 мест, общеобразовательная школа на 300 мест.

– Микрорайон очень удобный для жителей, всё рядом. В целом генеральный план города разработан так, чтобы было удобно и доступно. Определены функциональные зоны, основная зона застройки – это северо-восточная часть города, – сказал Бакытжан Молдаханов.

Отметим, что в Шемонаихе планируется строительство ещё одного 60-квартирного дома и одного 36-квартирного. На сегодняшний день уже разработана проектно-сметная документация, подана бюджетная заявка.

Дарья Антон

Фото Ануара Тюлюбаева

Шемонаихинский район