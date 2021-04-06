В ожидании новой школы

В ближайшие годы в посёлке Восточный распахнёт свои двери новая, современная школа на 1200 мест.

Строительство уже началось и идёт полным ходом. Воздвигают стены на уровне второго этажа. В целом школа будет представлять собой крупный образовательный комплекс, состоящий из различных корпусов. Один из них – это 4 класса предшкольной подготовки с отдельным входом и площадками. Это поможет хотя бы частично разрешить проблему занятости дошколят на дачах массива «Восточный», где пока нет отдельного здания детского сада. Кстати, дошкольное учреждение на 320 мест будет построено рядом со школой. И тогда в этом микрорайоне возникнет полноценный образовательный комплекс, объединяющий образование и воспитание детей до 18 лет.

Заказчиком проекта является Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО. Общая сметная стоимость объекта составила порядка 2,591 млрд тенге. Срок строительства – 21 месяц.

– Мы с большим нетерпением ждём эту школу, поскольку она поможет решить множество социальных и образовательных задач. В первую очередь, мы сможем разгрузить сразу три школы – № 12, 47 и 34, расположенные в посёлках Восточный и Восход. В настоящий момент перегруженность этих учреждений образования составляет 1500 человек, – отметила руководитель отдела образования Семея Наталия Фесенко.

Тендер на строительство школы в посёлке Восточный выиграло ТОО «Фирма «Азия». Строительная компания уже зарекомендовала себя в ходе строительства школ в посёлках Ушактар и Бобровка на окраинах левобережной части Семея.

По словам первого заместителя директора ТОО «Фирма «Азия» Николая Ушакова, все строительные материалы, используемые на объекте, отечественного производства. А на стройке задействованы семь бригад из числа наших земляков, семейчан. В 2020 году строительная компания уже освоила 1,155 млрд тенге. Ещё 1,303 млрд тенге составит смета строительства школы на 2021 год.

По словам Наталии Фесенко, проанализировав контингент будущих учеников новой школы, а это дети, проживающие в районе от дачного массива «Восточный» до посёлка Восход, принято решение, что строящаяся школа будет со смешанным языком обучения. Поскольку при подавляющем количестве детей с казахским языком обучения здесь проживают и русскоговорящие ребята.

– Школа будет оснащена интер-активными панелями, компьютерами и мастерскими для занятий по трудовому обучению. Также будут оборудованы музыкальные классы и два спортивных зала, – сообщила Наталия Фесенко.

Так, на первом этаже, по замыслу проектировщиков, будет располагаться комплекс школьных мастерских для мальчиков и девочек. По словам Николая Ушакова, в рамках проекта предусмотрено оборудование школьных мастерских станками по обработке дерева и металла для мальчиков, кухонным оборудованием и швейными машинами для девочек. Также на первом этаже расположится столовая на 400 мест, медпункт с прививочным кабинетом, зоны психолога и логопеда.

На втором и третьем этажах новой школы будут располагаться предметные кабинеты с лабораторными комнатами, языковые мультимедийные кабинеты, библиотека и медиатека с читальным залом.

– Мы уже закупили оборудование для IT-классов и лабораторное оборудование для кабинетов физики и химии, – сообщил Николай Ушаков.

Особой гордостью новой школы будут два спортивных зала, один из которых – гимнастический. Залы оснастят тренажёрами, площадками для игр в баскетбол и волейбол и всем необходимым инвентарём и оборудованием для занятий гимнастикой. Кроме того, во дворе будут построены футбольное поле и спортивная площадка со спортивными снарядами и турниками.

Так как учреждение образования будет располагаться в частном секторе, немаловажным является вопрос строительства всех инженерных сетей.

Как рассказал заведующий сектором отдела строительства Семея Шадияр Кунчаев, уже определился подрядчик, который займётся строительством модульной котельной на твёрдом топливе для подачи тепла в школу и будущий детский сад. Им стало ТОО «АзияЭнергоПроект-Монтаж». К началу отопительного сезона 2021–2022 года подрядчики должны сдать котельную в эксплуатацию.

Что касается водопроводных сетей, то уже в текущем году в посёлке Восточный будут продолжены начатые осенью прошлого года работы по реконструкции водопроводных сетей протяжённостью 20 км. Предполагается, что водопроводные сети охватят весь посёлок Восточный и будут протянуты до самой школы и будущего детского сада.

В рамках реализации проекта строительства инженерных коммуникаций к детскому саду на 320 мест предусмотрено проведение линии телефонной связи протяжённостью 2,9 км и 4,5 км электрических сетей.

– Ожидается, что в середине мая будут получены государственные экспертизы по проектам строительства водопроводных, электрических сетей и линии телефонизации. Тогда же отдел строительства объявит о проведении конкурса по определению подрядчиков, которые займутся реализацией этих проектов, – отметил Шадияр Кунчаев.

Софья Соболевская

Фото Абзала Абуталимова

Семей