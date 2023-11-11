В круиз без виз

Казахстанцы могут непрерывно находиться в Китае без визы до 30 дней.

10 ноября вступило в силу Соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Китаем. Об этом сообщается на официальном информационном ресурсе Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

«Согласно статье 1 соглашения граждане двух стран освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также в деловых целях. При этом срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно – 90 календарных дней в течение 180 календарных дней», – отметили в Министерстве иностранных дел.

Однако вышеуказанное Соглашение не распространяется на посещение территории специальных административных районов КНР Гонконга и Макао. Граждане Казахстана могут посещать Гонконг без виз на срок, не превышающий 14 дней, для посещения Макао нужно оформить визу.

Артём Захаров