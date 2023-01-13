В контексте судебных реформ
Судебная система – это краеугольный камень демократического общества. Происходящие в государстве изменения неизбежно влекут необходимость реформ и в этой сфере. Глава государства в своих ежегодных посланиях неоднократно подчёркивал важную роль судебной реформы в построении Справедливого Казахстана и обеспечении социально-экономической стабильности в нашей стране.
В рамках судебной реформы проделана немалая работа по модернизации судебной системы Республики Казахстан. В частности, принято более тридцати законов и изменений в действующее законодательство, среди которых Закон «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», Административный процедурно-процессуальный кодекс, пакеты поправок в Конституционный закон о судебной системе и так далее. Реформирован аппарат Верховного суда, пересмотрен конкурсный процесс по набору судей всех уровней, внедрены современные цифровые решения.
Целью реформы в части кадрового обеспечения судейского корпуса стало повышение профессионализма судей путём совершенствования отбора новых сотрудников и оценки действующих, создание «точек входа» для профессионалов извне и усиление ответственности за допускаемые нарушения. Внедрены новые инструменты, нацеленные на снижение коррупционных рисков при назначении судей, в том числе фильтр, обеспечивающий приём только квалифицированных кадров (шифрование имен кандидатов, психологический тест, ликвидация одного из центров принятия решений, написание эссе, решение кейсовых задач, интервью с кандидатами).
В результате, если до реформы конкурс проходил каждый четвёртый кандидат в судьи, то теперь только один из 14. До 2018 года ежегодно судьями становились в среднем 230 человек, сегодня – не более 70.
В 2019 году создана Комиссия по качеству правосудия, задачей которой являются оценка и анализ профессиональных качеств действующих судей, а также этической составляющей их деятельности. По итогам ее работы экс-председатель Верховного суда Жакип Асанов отметил, что за последние пять лет каждый пятый судья (475 человек) был освобождён от должности, понижен либо наказан. При этом 99% из них были назначены до 2018 года.
Отдельным эффективным механизмом повышения кадрового потенциала судебной системы стало внедрение «бокового входа». Так, в 2019 году были приняты поправки в законодательство, позволяющие опытному юристу не из судебной системы стать судьёй. В случае конкурсного отбора судей районного уровня также было исключено требование об обязательном наличии специального стажа в должности прокурора или адвоката, а общее требование к юридическому стажу снижено с десяти до пяти лет.
Поправки в закон открыли дорогу в судейский корпус кандидатам вне конкурса – специалистам в сфере налогов, таможни, инвестиций… На текущий момент уже шесть судей Верховного суда избраны по этому принципу, в регионах повсеместно ведётся усиление кадровых составов областных судов юристами-практиками.
Отметим также, что судебная реформа в Республике Казахстан, инициированная пять лет назад, преследовала цели обеспечения наивысшей степени беспристрастности судей. Так, судебное жюри и Комиссия по резерву переданы из Верховного суда в Высший судебный совет, что позволяет обеспечить, как было подчёркнуто ранее, прозрачную и адекватную оценку деятельности судей. В областных судах введено тайное голосование, которое инициирует наказание судьи за проступки – президиумы из семи судей в областях упразднены.
В среднем в два раза поднята заработная плата судей, что не только повысило престижность профессии и привлекло в отрасль новые компетентные кадры, но и значительно снизило коррупционные риски. Со следующего года вводится новая модель финансирования судов – не менее 6,5% от расходов республиканского бюджета на содержание всего аппарата. Распределять финансовые средства и определять размеры заработных плат, в свою очередь, будет расширенное пленарное заседание с участием судей всех уровней.
Сокращён максимальный срок пребывания председателей судов в должности до десяти лет. До реформы они могли занимать данную позицию по 20–30 лет. Также председатели были лишены прерогативы распределения дел, что повышает прозрачность и справедливость судебного процесса.
Наиболее важным этапом по обеспечению независимости судов стала работа по внедрению механизмов, направленных на снижение давления силовых органов на судей и развитию состязательности в уголовном процессе (например, механизм санкционирования следственных оперативно-розыскных мероприятий в отношении судей генеральным прокурором, а не областной прокуратурой, как это было ранее).
Разработан новый Административный процедурно-процессуальный кодекс, созданный с учетом наилучшей мировой практики и международных стандартов. С адмюстицией в 2021 году введена новая парадигма «презумпции виновности госоргана», которая сменила обвинительный уклон против граждан в делах с участием государственных органов. Это значительно повысило уровень доверия населения и бизнеса судам, так как госорганы стали проигрывать дела: сейчас этот показатель достигает более 60%, в то время как до этого они проигрывали менее 15% дел.
Теперь что касается адвокатуры. Это важнейший правозащитный институт, обеспечивающий гражданам должную юридическую защиту, оказание качественной помощи в суде.
С принятием 5 июля 2018 года Закона РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» укрепилось конституционное право граждан на профессиональную и качественную юридическую помощь. Законом определена ключевая роль адвоката в судебном процессе, усилены его процессуальные полномочия, обозначен институт юридических консультантов, введены механизмы по соблюдению институционального равенства адвоката и государственного обвинителя.
В 2021 году в данный закон внесены поправки, направленные на улучшение организационных форм адвокатской деятельности для обеспечения должной оперативности принятия решений, предусматривающие создание Республиканской коллегии юридических консультантов. Это позволило не только развивать данный институт, но и повысить конкурентоспособность палат юридических консультантов. Кроме того, расширены полномочия президиума Республиканской коллегии адвокатов. Им предоставлено право избираться в руководящие и исполнительные органы коллегии до двух сроков подряд. Законодательно регламентировано увеличение количественного состава членов палаты юридических консультантов до 200 человек. В доверительное управление Республиканской коллегии адвокатов и Республиканской коллегии юридических консультантов передана единая информационная система «Е-заң көмегі» (система юридической помощи).
Установлены льготы для некоторых категорий адвокатов и юридических консультантов при оплате членских взносов. Исключены нормы, освобождающие от прохождения аттестации в качестве юридического консультанта кандидатов, ранее уволенных из органов юстиции, а также лиц с опытом работы более 10 лет в юридических службах государственных органов.
Данные меры послужили качественным импульсом для развития и укрепления института независимой адвокатуры и юридических консультантов. Так, в текущем году адвокатское сообщество выиграло в Верховном суде два резонансных дела: о лишении адвокатской лицензии А. Мухамедьярова (были отменены решения нижестоящих судов, признанные незаконными); о тарификации работы адвокатов в рамках программы гарантированной государством юридической помощи (Верховный суд обязал нижестоящие суды тарифицировать их работу по часам, признав решения о поминутной тарификации незаконными).
В текущем году Республиканской коллегией адвокатов была подготовлена Концепция развития адвокатуры Казахстана «Новый Казахстан – новая адвокатура», реализация которой предусматривает тесное взаимодействие всех заинтересованных институтов и поддерживается на самом высоком уровне.
И в завершение хотелось бы также отметить работу по цифровизации судебной системы. Современные информационные технологии способствовали решению двух больших блоков проблем судебной системы – коррупции в судах и их высокой загруженности. Как известно, в августе текущего года введена в действие экстерриториальная подсудность. Именно благодаря цифровым системам дела теперь автоматически распределяются среди судов по всему Казахстану, что значительно повышает прозрачность процесса, в то время как коррупционные риски уменьшаются.
Одновременно с этим новый виток развития получил судебный кабинет, в рамках которого введён электронный формат судов. Сегодня судебное дело может быть инициировано и рассмотрено в онлайн-формате, документы загружаются на платформу и доступны для просмотра участниками процесса в любой момент. Согласно информации Верховного суда, более 90% дел рассматриваются онлайн. Этот механизм позволил разгрузить суды и сделать процессы более прозрачными.
Помимо вышеназванного, в рамках судебной реформы развивается институт медиации, создаются фронт-офисы в районных судах, модернизирован механизм рассмотрения бесспорных дел, принят стандарт по содержанию актов, введены обновленные, современные обучающие практики, внедрён досудебный протокол. Фактически проводимая судебная реформа нацелена на модернизацию и совершенствование каждой детали в системе правосудия.
В своём Послании народу Казахстана Глава государства отметил, что реформа судебной системы не заканчивается и при этом должна проводиться специалистами уже вне Верховного суда. Работа по совершенствованию судебной системы продолжена рабочей группой Сената Парламента, в состав которой вошли государственные служащие, депутаты, судьи, общественники, представители бизнеса, международные организации, ученые-правоведы. В ходе дискуссий были рассмотрены вопросы гуманизации законодательства, повышения независимости судов, развития медиации – логичного продолжения судебной реформы.
На основе рекомендаций рабочей группы подготовлены соответствующие законопроекты, среди которых – пакет поправок в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей» и законы по вопросам совершенствования процессуального законодательства, адвокатской деятельности и оказания юридической помощи, внесудебного и досудебного разрешения споров. Данные законопроекты планируется в ближайшее время внести на рассмотрение Мажилиса Парламента РК.
Предлагаемые изменения, равно как и дальнейшее реформирование судебной системы, призваны стать фундаментом Справедливого Казахстана, обеспечив социально-экономическую стабильность нашего общества, доверие граждан государственным институтам и придав импульс развитию современного демократического государства.
Николай Турецкий, доктор юридических наук, главный научный сотрудник Института законодательства и правовой информации Министерства юстиции рк
«Казахстанская правда» № 6 от 11 января 2023 г.