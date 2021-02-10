В Казахстане дан старт «Марафону добрых дел»

Сегодня в Нур-Султане в рамках Года 30-летия Независимости Казахстана стартовал общенациональный проект «Марафон добрых дел», организуемый по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщили в Министерстве информации и общественного развития РК.

Встреча доноров и меценатов прошла с подключением видео-конференц-связи из регионов и в прямом эфире на странице Министерства информации и общественного развития в социальной сети.

В мероприятии приняли участие глава МИОР Аида Балаева, представители бизнес-сектора, неправительственных благотворительных и волонтерских организаций, в числе которых президент АО «Aitas KZ» Ксения Верба, директор фонда «Altyn Qyran Foundation» Максутбек Айтмаганбет, директор «Фонда развития общественно значимых инициатив» Ермек Мажитов, руководитель корпортивной службы «Samruk-Kazyna Trust» Иргебаев Мирас и другие.

Министр Аида Балаева в приветственном слове: «Марафон добрых дел. Именно под таким глубоким и в то же время понятным для каждого лозунгом мы начинаем Юбилейный год – Год 30-летия Независимости нашей страны».

Напомним, прошедший год прошел под знаком волонтерства, который объединил огромное количество казахстанцев вокруг движения добрых дел. «Сегодня волонтеры – это почти 100 тысяч человек, для которых «помощь людям» — стала не просто высоким гуманистическим актом, а нормой жизни и порывом души», — сказала министр.

Участники рассказали о благотворительных инициативах, роли бизнеса в развитии благотворительной и волонтерской деятельности, про международный опыт и роли гражданского сектора в решении социально значимых проблем общества.

Презентовала общенациональный проект «Марафон добрых дел» руководитель «Центра поддержки гражданских инициатив» Лима Диас. Так, в рамках «Марафона добрых дел» во всех регионах акиматами будут проводиться конкурсы по различным номинациям. Во всех школах, колледжах и вузах будут идти уроки добра — проведение классных часов, онлайн тренингов и мастер-классов по фандрейзингу, корпоративному волонтерству. К участию в марафоне призваны все казахстанцы, в их числе государственные и общественные организаций, представители бизнеса, ВУЗов и школ.

Во время обсуждения представитель корпоративного сектора Асель Кожакова призвала представителей СМИ активно подключиться к освещению мероприятий марафона и мотивировать людей к совершению добрых дел нуждающимся и близким. Через видео-конференц-связь подключился первый заместитель акима Западно-Казахстанской области Мухтар Манкеев, который предложил подключить к мероприятиям «Марафона добрых дел» соотечественников, проживающих за рубежом.

В заключительном слове Аида Балаева обратилась ко всем институтам гражданского общества взять на себя инициативу на местах и внести свой посильный вклад в общенациональную акцию добрых дел.

«Хочу обратиться всем предпринимателям, практикующим меценатство, с призывом активно поддерживать общественные и гражданские инициативы», — подчеркнула министр.

Участники отметили важность объединения общества вокруг этой акции и сошлись во мнениях, что ее успех заключается в эффективном сотрудничестве государства и благотворительных организаций.