В рамках рабочей поездки в Уланский район аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев провёл встречу с населением и обсудил вопросы, которые волнуют сельчан.

Отказавшись от традиционных в таких случаях докладов, аким области предложил провести эту встречу в формате открытого диалога. Жители района активно поддержали такой подход и рассказали о сложностях со снабжением питьевой водой, тепловой энергией, интернетом, услугами медицины, инватакси, кредитованием сельского хозяйства, а также о налогах и других темах.

Накануне нового отопительного сезона многих интересовало обеспечение тепловой энергией. Глава региона отметил, что актуальный вопрос находится под особым контролем, принимаются необходимые меры во всех городах и районах Восточного Казахстана. Здесь, в частности, не является исключением и Уланский район.

– Посёлок из года в год застраивается, но у нас давно не было ремонта отопительной системы. Часто случаются порывы труб. Будет ли проводиться ремонт тепловых сетей или строительство новых? – спросили жители.

Поскольку это зона прямой ответственности акима Уланского района, ответ держал Думан Рахметкалиев, который сообщил, что проектно-сметная документация (ПСД) по ремонту сетей уже готова. Их отремонтируют после получения финансирования из бюджета.

– У нас в этом году предусмотрена замена 800 метров труб. ПСД по сетям готова, если финансирование будет, проект реализуем, – сообщил аким района. – Далее на очереди замена всех сетей внутри посёлка. ПСД с экспертизой будет к концу сентября. Потом получим все заключения в области и направим проект в МИИР РК для дальнейшего финансирования.

Ермек Кошербаев, в свою очередь, поручил руководству района постоянно информировать население о проводимых работах при каждой встрече.

– Тогда жители будут знать и понимать, на что расходуются выделенные средства и у них будет доверие к местным органам власти, – подчеркнул глава региона.

По официальным данным, подготовка к отопительному сезону в Уланском районе идёт полным ходом. Центральная котельная готова на 60 процентов, тепловые и водопроводные сети – более чем на 80 процентов, сети водоотведения – почти на 100 процентов.

Однако обеспеченность населения углём к отопительному сезону составила всего 37 процентов – чуть более 15 тысяч тонн. В бюджетных организациях района заготовлено больше трёх с половиной тысяч тонн твердого топлива, что больше 90 процентов от необходимого количества.

Общая сумма финансирования, которая понадобится для ремонта тепловых сетей района – свыше 800 миллионов тенге. Заявку на получение средств уже направили в МИИР РК.

Хорошей новостью для сельчан стало то, что уже в сентябре в районном центре начнётся строительство долгожданной поликлиники. По информации акима района, средства выделили, конкурс завершили, определён подрядчик, решаются необходимые рабочие вопросы.

Глава региона в ходе встречи с населением в ответ на каждое обращение после подробного обсуждения дал конкретные поручения всем профильным ведомствам и ответственным, должностным лицам.

– Все вопросы и проблемы должны решаться только на основе действующего законодательства, – подчеркнул Ермек Кошербаев.

В рамках рабочей поездки аким области также провёл приём граждан по личным вопросам, посетил целый ряд различных объектов Уланского района. В их числе, новые 40-квартирные жилые дома, предприятия по производству и переработке молочной продукции, выращиванию рыбы ценных пород, а также мяса птицы. Рассмотрена реализация социальных программ бизнесом, состоялось посещение лечебного учреждения. Подробности об этом читайте в следующем номере «Рудного Алтая».

Таир Сапаргалиев