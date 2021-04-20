В двух городах ВКО выявлены нарушения ограничительных мер

Мониторинговые группы ежедневно проводят рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и карантинных ограничений.

В Усть-Каменогорске 19 апреля в ходе мониторинговых мероприятий было охвачено 290 объектов, зарегистрировано 8 фактов нарушения ограничительного режима.

Вместе с тем, наложен штраф по ранее выявленным нарушениям, в непродовольственных и продовольственных магазинах продавцы находились без медицинской маски. Общая сумма штрафа вышеуказанного нарушения составляет 175 020 тенге.

В Семее проверки проведены по 352 объектам предпринимательства, в том числе охвачены 328 объектов, входящих в «тепловую карту». Было выявлено 15 нарушений масочного режима в торговых домах, общественном транспорте, на рынках, объектах общественного питания.

Составлены 3 протокола на сумму 131 265 тенге. Взыскано 3 штрафа на сумму 131 265 тенге.

Также, мониторинговые группы провели рейды в Риддере, Курчатове, районе Алтай, Аягозском, Урджарском, Уланском, Абайском, Зайсанском, Глубоковском, Бескарагайском, Курчумском районах. Там нарушений выявлено не было.