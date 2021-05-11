В двух городах ВКО выявлены 7 фактов нарушения санитарно-эпидемиологических норм

В регионе продолжают работу мониторинговые группы по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.

В Семее 10 мая проведены проверки по 310 объектам. В том числе ежедневным мониторингом охвачены 298 объектов входящих в «тепловую карту». Выявлено 5 нарушений масочного режима в торговых домах, рынках, объектах общественного питания. Составленных протоколов нет. Взысканных штрафов нет.

В городе Риддер проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 75 объектов. В ходе рейдовых мероприятий выявлено 2 нарушения.

Также рейды прошли в г. Курчатов, Абайском, Урджарском, Шемонаихинском, Бескарагайском, Аягозском, Зайсанском районах и районе Алтай. Нарушений выявлено не было.

Всего в городах и районах области 10 мая были проверено более 1000 объектов.