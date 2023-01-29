В два раза быстрее

Глава региона Даниал Ахметов на заседании областного акимата поручил разработать программу развития Риддера, в которую войдут все социальные, инфраструктурные и туристические проекты.

В целом на прошедшем заседании были обозначены приоритетные направления деятельности. В частности, это продолжение строительства моста через Бухтарминское водохранилище, потому как это проект с мультипликативным эффектом для жителей сразу нескольких районов Восточного Казахстана. Также необходимо составить чёткий алгоритм, чтобы показатель охвата дошкольными учреждениями детей от двух до шести лет в текущем году составил сто процентов.

– Нужно разобраться с проектами по программе «Ауыл – ел бесiгi», – отметил Даниал Ахметов. – И отдельно нужно разработать программу развития Риддера. В первую очередь обратить внимание на строительство дороги Усть-Каменогорск – Тарханка – Топиха – Черемшанка – Риддер. Эта трасса позволит в два раза сократить время в пути из одного города в другой, и, безусловно, окажет положительное влияние на развитие Риддера. В особенности это касается зимних видов спорта и отдыха.

Действительно, в горняцком городке есть все условия для создания новых горнолыжных баз, кемпингов и других мест отдыха. В программу развития

войдут и социальные проекты – уже в этом году начнётся строительство двух объектов образования – школы на 600 мест со смешанным языком обучения, и на 300 мест – с государственным. Важно отметить, что последняя будет возводиться по типовому проекту, аналогичному новой школе в посёлке Касыма Кайсенова. Образовательные учреждения будут соответствовать всем требованиям проекта «Комфортная школа». Также в этом году планируется завершение строительства поликлиники на 500 посещений в день, начнут возведение больничного комплекса на 140 пациентов.

Кроме того, на заседании вновь был поднят вопрос подготовки к паводковому сезону. Напомним, в области выделено 264 миллиона тенге на взрывные работы во время паводка, определены места их проведения, имеется достаточное количество техники, подготовлено 68 эвакопунктов на 7000 человек.

– Акимы тех районов, где были подтоплены населённые пункты в 2016 и 2018 годах, должны обратить особое внимание именно на эти сёла, – подчеркнул аким области. – Так, в Глубоковском районе – это село Подгорное и другие. А в районе Алтай важно подготовить к паводкоопасному периоду все водопропускные сооружения, поскольку именно из-за забитых труб иногда и происходят подтопления.

Глава региона в ходе заседания также отметил, что в этом году будет продолжена реализация программ развития бывших районных центров и приграничных территорий.

Дарья Штейн

Фото Аяужан Утеулиновой