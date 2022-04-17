В честь замечательного педагога

В Восточно-Казахстанском училище искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных прошли мероприятия, посвящённые 90-летию со дня рождения замечательного педагога и талантливого исполнителя Валентина Макшаева.

В рамках празднования юбилея педагога его ученики и администрация училища искусств организовали и провели ряд мероприятий: первый республиканский конкурс молодых исполнителей на медных духовых инструментах среди студентов музыкальных училищ и колледжей, республиканскую научно-практическую конференцию «Вопросы педагогики, исполнительства и методики преподавания» с выпуском сборника статей, торжественную церемонию открытия кабинета имени В. Г. Макшаева, мастер-классы преподавателей вузов из числа приглашённых гостей.

Цикл мероприятий завершился концертом, посвящённым памяти В. Г. Макшаева.

– Валентин Георгиевич воспитал целую плеяду прекрасных трубачей, посвятив 47 лет своей жизни педагогической и исполнительской деятельности в училище, которое стало для него вторым домом, – рассказывает директор КГКП «Восточно-Казахстанское училище искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных» УО ВКО А. О. Дюсупова. – Валентин Георгиевич – это пример беззаветной преданности своему делу, образец для всех последующих поколений преподавателей училища… Он был строгим и требовательным педагогом, которому были небезразличны здоровье и жизнь его учеников. Он занимался их физической подготовкой, так необходимой для развития дыхания духовиков, организуя и участвуя в утренних пробежках. Ученики боготворили своего педагога, их любовь была взаимной. Им повезло встретить в начале жизненного пути такую неординарную личность, профессионала с большой буквы.

Инициатором проведения юбилея В. Г. Макшаева стал один из его учеников, композитор Арыстанбек Какиев, ныне преподаватель училища отделения духовых и ударных инструментов по классу трубы, достойно продолжающий дело своего учителя. В своей работе он применяет классическую «Макшаевскую» методику, благодаря которой им воспитаны лауреаты профессиональных республиканских и международных конкурсов.

Данная инициатива была поддержана администрацией, коллегами и выпускниками Мастера. На мероприятия, посвящённые юбилейной дате, приехали выпускники отделения духовых и ударных инструментов училища, ныне преподаватели вузов и артисты ведущих профессиональных коллективов республики: Ерлан Жакенов, Дулат Кенес – преподаватели Казахского национального университета искусств, г. Нур-Султан, Андрей Пархоменко – преподаватель Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, г. Алматы, Мирхат Кабамбаев – музыкальный руководитель, один из его последних учеников, и другие. Сегодня они блистают на мировых сценах, но в этот день каждый из них был рад вновь оказаться на сцене родного училища, с которой когда-то начиналась их творческая жизнь.

– Мой музыкальный путь начался давно, когда я ребёнком пришёл в детский духовой оркестр Центрального дома культуры Усть-Каменогорска и продолжается до сих пор, вот уже 35 лет, – говорит Андрей Пархоменко. – За это время я объездил много стран, повидал лучшие сцены мира, выступал с мировыми звёздами и считаю, что это стало возможным благодаря тому, что мои первые педагоги с детства привили мне любовь к музыке, к инструменту. Я благодарен Валентину Георгиевичу за знания, которые он мне передал, за музыкальное воспитание, которое позволяет мне до сих пор находиться на сцене.

Своими воспоминаниями о В. Г. Макшаеве поделился ветеран училища, заслуженный деятель РК, отдавший педагогической деятельности в училище 39 лет своей жизни, Сергей Косачев.

– Я с гордостью могу сказать, что бок о бок работал с этим замечательным педагогом. Это, без преувеличения, были лучшие годы моей профессиональной деятельности. Сегодня я хотел бы поблагодарить училище за проведение такого масштабного мероприятия, за память об этом удивительном человеке, – подчеркнул Сергей Косачев. Он также выразил признательность супруге Валентина Георгиевича – Алле Михайловне, которая 35 лет посвятила работе преподавателем русского языка и литературы в этом училище.

О большом воспитательном значении проведённых мероприятий высказался гость – выпускник, которым по праву гордится училище, Ерлан Жакенов. Также он отметил высокий профессиональный уровень подготовки обучающихся данного отделения, который они продемонстрировали на концерте.

Макшаев Валентин Георгиевич был одним из лучших, сильнейших трубачей Казахстана, подготовивший достойную смену, вся его жизнь – творчество, а творчество – это высшее проявление интеллекта, отказ от стереотипов, процесс поиска нового. Беззаветно преданный своей профессии, скромный, небезразличный и глубоко порядочный человек – таким он останется в сердцах и памяти своих учеников и коллег.

Аяужан Утеулинова

Фото автора и из архива ВКУИ им. народных артистов братьев Абдуллиных