Уважаемые работники средств массовой информации!

Примите мои искренние поздравления и добрые пожелания в канун вашего профессионального праздника!
Средства массовой информации играют огромную роль в жизни общества. Высокий профессионализм, четкая гражданская позиция, уважение к аудитории, открытость ко всему новому, неравнодушие к происходящему, стремление объективно отражать действительность всегда отличали журналистов.
На сегодняшний день вы, находясь на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, в режиме
24/7 подаете самую честную и важную информацию. Вы раскрываете людям правду и не даете запутаться в гуще событий.
Примите искреннюю благодарность за благородный и ответственный труд. За актуальные репортажи, очерки, статьи. За честную и добропорядочную позицию.
Желаю вам вдохновения, постоянного творческого поиска, успешной реализации новых идей и проектов. Счастья, благополучия, крепкого здоровья вам и вашим близким!
Даниал Ахметов,
аким Восточно-Казахстанской области