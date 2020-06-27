Уважаемые работники средств массовой информации!

Актуально, Праздник

Примите мои искренние поздравления и добрые пожелания в канун вашего профессионального праздника! 

Уважаемые работники средств массовой информации!

Средства массовой информации играют огромную роль в жизни общества. Высокий профессионализм, четкая гражданская позиция, уважение к аудитории, открытость ко всему новому, неравнодушие к происходящему, стремление объективно отражать действительность всегда отличали журналистов.  

На сегодняшний день вы, находясь на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, в режиме 
24/7 подаете самую честную и важную информацию. Вы раскрываете людям правду и не даете запутаться в гуще событий. 

Примите искреннюю благодарность за благородный и ответственный труд. За актуальные репортажи, очерки, статьи. За честную и добропорядочную позицию.  

Желаю вам вдохновения, постоянного творческого поиска, успешной реализации новых идей и проектов. Счастья, благополучия, крепкого здоровья вам и вашим близким! 

 

Даниал Ахметов,

аким  Восточно-Казахстанской области 

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