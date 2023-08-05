Успеют ли в срок?

Промежуточный мониторинг организаций образования показал, что не все школы региона готовы к началу нового учебного года.

Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Восточно-Казахстанской области Зейнеп Максутова сообщила, что по поручению министра просвещения РК c 10 по 24 июля специалисты проверили, насколько учебные учреждения готовы встретить школьников первого сентября. Во время мониторинга внимание обратили на завершение капитального и текущего (косметического) ремонта, установку турникетов и тревожных кнопок, наличие в школах спортзалов, столовых и предметных кабинетов новой модификации, а также скорость Интернета.

– В области насчитывается 350 школ, – рассказала Зейнеп Максутова. – По данным на 22 июля в 204 учебных заведениях текущий (косметический) ремонт завершён, и они готовы к началу нового учебного года. В остальных школах ремонтные работы будут продолжаться вплоть до 25 августа.

По словам спикера, в двух общеобразовательных учреждениях возможен срыв сроков завершения капитальных ремонтов, а в одном – завершение ремонтных работ, скорее всего, будет перенесено на следующий год.

– В тех школах, где есть риск срыва, ремонт был начат поздно по разным причинам, – пояснила руководитель ведомства. – Предполагается, что один блок одной из школ к началу учебного года будет завершён, дети будут заходить через запасной выход. Второй блок будет завершён до конца сентября этого года. Этот вопрос мы держим на контроле и ещё раз посетим учебное заведение.

Во время мониторинга также выяснилось, что 167 школ нуждаются в капитальном ремонте. В 73 из них он запланирован, на остальные учебные учреждения пока не предусмотрено финансирование.

Спикер особо подчеркнула, что ремонтными работами должны заниматься специалисты профильных организаций. Педагогов привлекать к таким видам работы не имеют права.

Напомним, для усиления мер безопасности школьников было дано поручение установить турникеты и тревожные кнопки. Так, турникеты есть во всех полнокомплектных 153 школах. В малокомплектных и специальных школах по количеству контингента учащихся их установка не требуется согласно нормативным документам. Тревожная кнопка отсутствует в 12 школах.

На этом проблемные вопросы не закончились. Выяснилось, что в 49 школах ребятам негде проводить уроки физкультуры, поскольку отсутствуют спортивные залы. В 36 школах региона нет столовых. Также в 179 отсутствуют кабинеты физики новой модификации, в 167 – химии, в 181 – биологии.

Слабая скорость интернета – менее 4 мб/с – наблюдается в 23 школах.

Зейнеп Максутова подчеркнула, что все проблемные школы взяты на контроль, в августе пройдёт итоговый мониторинг, о результатах которого специалисты профильного ведомства сообщат дополнительно.

Александра Исаева