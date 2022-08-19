Услуги в удобном формате

Несколько лет назад продал автомобиль. Недавно пришло уведомление о задолженности по транспортному налогу. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы меня исключили из списка должников?

Дмитрий Кожуховский, Усть-Каменогорск

Как сообщил заместитель Премьер-министра – министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев:

– В Министерстве финансов сейчас идёт работа по цифровизации налогового и таможенного администрирования. Для удобства населения разработано мобильное приложение e-Salyq Azamat. Его можно скачать в App Store или Play Market. В приложении несколько электронных сервисов: электронный налоговый кошелёк, сервис о задолженности по налоговым и социальным платежам, сервис предстоящих платежей ФЛ и ИП, поиск налогоплательщиков, налоговый календарь, калькулятор и другие.

Если возникла подобная ситуация, что имущество продано, а налог за него появился, используя приложение e-Salyq Azamat, можно отправить сообщение в Комитет государственных доходов. Больше гражданину не нужно никуда обращаться. Далее профильное ведомство проверит информацию. Если автомобиль действительно продан, то ошибочная информация о задолженности по транспортному налогу автоматически исключается из базы.

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