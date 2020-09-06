Услуги в новом формате 

В районе Алтай открылся Сервисный акимат.

Первое сентября жителям района Алтай запомнится не только как начало нового учебного года – в этот день в райцентре открыли Сервисныйакимат.

Напомним, что в рамках концепции «Слышащее государство», которую озвучил Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, аналогичные акиматы открываются по всей стране. Они представляют собой совершенно новый формат предоставления услуг – населению оказывают консультационную помощь по вопросам в сфере архитектуры и градостроительства, земельных отношений, социальной сферы и другим направлениям по принципу одного окна. Основное направление работы заключается в консолидации государственных органов и создании комфортных условий для граждан, а также минимизации коррупционных рисков в деятельности местных исполнительных органов.

В торжественном открытии Сервисного акимата приняли участие аким района Алтай Каликан Байгонусов, представители Совета аксакалов и Совета общественности.

– Зачастую население не знает, куда обращаться по тем или иным вопросам, – сказала председатель районного Совета ветеранов Элла Гейгер. – Теперь же люди могут пойти в Сервисный акимат, получить разъяснения – все спорные моменты разрешатся. Это очень удобно.

Добавим, что в Сервисном акимате жители района могут получить более 170 услуг и произвести около 40 онлайн-платежей.

Александра Исаева