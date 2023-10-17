Укрепляющие процедуры

В 2023 году на капитальный ремонт объектов здравоохранения Восточно-Казахстанской области выделено 2,73 млрд тенге.

Об этом сообщила заместитель руководителя Управления здравоохранения ВКО Айнаш Капанова. По её словам, из этой суммы в рамках трансфертов общего характера 1,05 млрд тенге предназначены для капитального ремонта двух объектов.

За счёт средств местного бюджета предусмотрено 1,04 млрд тенге на ремонт шести объектов и в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» 645,1 млн тенге на капремонт ещё восьми.

– В целях дальнейшего развития инфраструктуры в Усть-Каменогорске строится гематологический центр мощностью 148 койко-мест. Также продолжается строительство многопрофильного больничного комплекса со стационаром на 200 коек и поликлиникой на 500 посещений в смену в Риддере, – отметила Айнаш Капанова. – В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» по региону запланировано строительство 36 объектов первичной медико-санитарной помощи, в том числе: 27 медицинских пунктов, семь врачебных амбулаторий, два фельдшерско-акушерских пункта.

В сфере здравоохранения Восточного Казахстана имеются и проблемные вопросы. Один из них – дефицит кадров. В основном по таким специальностям, как: анестезиология-реаниматология, общая хирургия, акушерство и гинекология, неонатология, офтальмология. Также нужны терапевты, психиатры и врачи общей практики.

– Чтобы решить этот вопрос, за счёт местного бюджета проводится обучение по востребованным профилям 34 резидентов, и 60 резидентов – за счёт средств медорганизаций, – пояснила Айнаш Капанова.

В сельской местности также ведётся планомерная работа по привлечению медицинских кадров. Например, молодых специалистов, прибывших по программе «С дипломом – в село», полностью обеспечивают социальным пакетом.

Так, по словам заместителя руководителя управления здравоохранения, восьми врачам выделены подъёмные средства в размере 100 МРП, для двоих специалистов приобрели квартиры и ещё пятерым предоставили служебное жильё.

В городах также уделяется внимание обеспечению жильём специалистов. Медицинским работникам в Усть-Каменогорске по программе «Одноэтажный Восток» выделены 20 индивидуальных жилых домов.

В регионе продолжается работа по внедрению высокотехнологичной медицинской помощи. Отмечается, что на сегодняшний день в области шесть медицинских организаций оказывают 50 видов высокотехнологичных услуг. По сравнению с 2021 годом, в этом году их количество увеличилось на 120%.

– По итогам восьми месяцев текущего года предоставлено 209 услуг по 29 видам ВТМП. Для жителей области стали доступными такие уникальные операции, как лечение аортальных пороков сердца методами эндоваскулярной медицины, операции по удалению части головного мозга при тяжёлых формах эпилепсии, установка кардиостимулятора для предотвращения остановки сердца у пациентов с тяжёлыми формами болезней этого органа, – добавила Айнаш Капанова.

Кроме того, она сообщила, что в городской больнице № 4 города Усть-Каменогорска и межрайонной больнице района Алтай в сентябре получены лицензии на оказание ВТМП.

Параллельно продолжается оснащение поликлиник, больниц и сельских амбулаторий необходимой медицинской техникой.

По словам Айнаш Капановой, в 2022 году в рамках трансфертов общего характера было закуплено 305 единиц медицинского оборудования на общую сумму 2,6 млрд тенге. Из них 145 аппаратов предназначены для родильных отделений, 149 – для организаций первичной медико-санитарной помощи, три маммографа и восемь рентген-аппаратов закупили для районных больниц.

Екатерина Гуляева, Меруерт Бахтиярова