Указ Президента Республики Казахстан 

О назначении очередных выборов депутатов
Мажилиса Парламента Республики Казахстан
В соответствии с подпунктом 2) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, со статьей 85 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Назначить очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, на 10 января 2021 года.
- Назначить очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, на 11 января 2021 года.
- Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан организовать подготовку и проведение очередныхвыборов депутатов Мажилиса Парламента РеспубликиКазахстан.
- Правительству Республики Казахстан,акимамгородов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей принять необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
- Настоящий Указ вводится в действие со дня опубликования.
Президент Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда,
21 октября 2020 года, № 439