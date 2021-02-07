Удостоверение «железного коня»

Как восстановить техпаспорт на автомобиль при утере или краже?

Николай Иванов, Усть-Каменогорск

Вопросы по восстановлению документов, как правило, являются одними из самых часто задаваемых. Многие сталкивались с их утерей, кражей или порчей и нуждались в чётких инструкциях по их восстановлению.

Техпаспорт на автомобиль, официально называемый свидетельством о регистрации транспортного средства (СРТС), – это документ, выдаваемый при регистрации транспортного средства, то есть при его покупке или переоформлении на себя. Согласно законодательству, он подтверждает допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

При утере этого документа необходимо обратиться в Специализированный отдел НАО «Государственной корпорации «Правительство для граждан» для автовладельцев (СпецЦОН) со следующими документами: удостоверение личности, квитанция об уплате (1,25 МРП) государственной пошлины за выдачу СРТС.

При смене ФИО дополнительно к вышеперечисленному списку необходимо представить документ, который подтверждает их изменение. В случае переоборудования или изменения типа транспортного средства нужно предоставить свидетельство о его соответствии с внесёнными в конструкцию изменениями требованиям безопасности. Непосредственно сам автомобиль на сверку предъявлять не нужно.